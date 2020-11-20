У Москві прощаються з Віктюком: після церемонії тіло перевезуть до України. Відео

У Москві проходить церемонія прощання з режисером українського походження Романом Віктюком, який помер 17 листопада на 85-му році життя.

Траурний захід проходить у будівлі Театру Віктюка, де він працював художнім керівником кілька десятків років. Трансляція прощання опублікована на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Труна з тілом Віктюка в оточенні квітів стоїть на головній сцені театру – кожен бажаючий може підійти і вшанувати пам'ять режисера. Відзначимо, труну залишили закритою, так як за кілька тижнів до смерті народний артист України і РФ захворів на коронавірус.

Після прощання в Москві тіло Віктюка буде перевезено в Україну – його поховають у рідному Львові на Личаківському кладовищі поруч із батьками. Задовго до смерті режисер придбав сімейний склеп і заповідав поховати його саме там.

Нагадаємо, прощання з народним артистом України Романом Віктюком у Львові відбудеться в понеділок, 23 листопада, в Першому театрі. Церемонія розпочнеться о 10:00. Потім о 12:00 пройде громадська панахида. О 13:30 труну перенесуть із театру в Церкву святого Андрія, о 15:00 відбудеться похорон на Личаківському кладовищі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що спадщина Романа Віктюка дістанеться його сестрам і племінниці, які проживають у Львові. Однак пізніше з'ясувалося, що вони – не єдині родичі режисера. Виявилося, що в нього є дочка і внуки.