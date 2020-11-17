У Москві прощаються з покійним Джигарханяном. Фото та відео похорону

Олена Кордунова Люди 11:58, 17.11.2020 Оновлено: 12:10, 17.11.2020

У Москві проходить церемонія прощання з відомим радянським актором і режисером Арменом Джигарханяном, який помер 14 листопада у віці 85 років.

Церемонія проходить у будівлі Московського драматичного театру імені Джигарханяна, де десятки років працював артист. Трансляцію похорону опублікували на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Незважаючи на пандемію, прощання з актором проходить у відкритому форматі. Крім родичів і друзів родини, останні почесті своєму кумиру можуть віддати всі бажаючі.

Як проходить похорон Джигарханяна
Daily Storm
Труна з тілом Джигарханяна
Daily Storm
Похорон Джигарханяна в Москві
Daily Storm

Артиста поховають на Ваганьковському кладовищі поруч із дочкою.

Попрощатися з Арменом Джигарханяном прийшов мер Москви Сергій Собяній, а також його колеги по сцені та знімальному майданчику. Зокрема, артист і батько Філіпа Кіркорова Бедрос Кіркоров, Нерсес Оганесян та інші.

Похорон Джигарханяна в Москві.
Daily Storm
Похорон Джигарханяна в Москві.
Daily Storm
Як проходить похорон Джигарханяна.
МК
З Джигарханяном прощаються в Москві.
МК
Прощання з Арменом Джигарханяном.
МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті Армена Джигарханяна стала ниркова недостатність. Крім того, друг артиста Артур Согомонян відзначав, що причиною смерті Джигарханяна стали вік і хвороби, від яких той страждав.

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