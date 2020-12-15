У Москві прощаються з актором Гафтом. Фото і відео церемонії

У Москві проходить церемонія прощання зі знаменитим радянським і російським артистом, письменником і режисером Валентином Гафтом. Народний артист РРФСР помер 12 грудня на 86-му році життя.

Церемонія відбувається в будівлі московського театру "Современник". Громадянська панахида триватиме до 12:00. На YouTube проходить відеотрансляція прощання (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Попрощатися з Валентином Гафтом прийшли десятки його колег, а також друзі, близькі і шанувальники творчості. Після жалобної церемонії Гафта поховають на Троєкурівському кладовищі на Алеї акторів, поруч із могилами Сергія Юрського і Олексія Булдакова.

Зазначимо, Валентин Гафт помер у своєму заміському будинку в Підмосков'ї. Причиною смерті став інсульт – артист переніс його на початку 2019 року і так і не зміг повністю відновитися після хвороби.

За більш ніж 60 років своєї кар'єри Гафт зіграв близько двох сотень ролей у театрі і кіно, з 1969 року був провідним актором "Современника".

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року в Москві.

У четвертому класі Гафт уперше побував на виставі й вирішив, що стане актором.

Закінчив школу-студію МХАТ.

У 1956 році відбувся кінодебют Гафта у фільмі "Вбивство на вулиці Данте".

З 1969 року грав у московському театрі "Современник".

Артист також був поетом і випустив кілька книг.

Гафт був одружений тричі. Його єдина дочка Ольга, яка народилася у другому шлюбі актора з балериною Інною Єлісєєвою, наклала на себе руки в 2002 році.

Гафт став однією з найбільш цитованих персон, хто негативно висловлювався про події в Україні, пов'язаних із Кримом і Донбасом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 11 грудня, помер російський актор, зірка серіалів "Вічний поклик" і "Вербна неділя" Микола Іванов. Народному артисту РФ було 77 років. Причина смерті – серцева недостатність.