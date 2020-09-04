У Москві прощаються із зіркою "Вороніни" Борисом Клюєвим. Трансляція

У Москві проходить церемонія прощання з відомим актором, зіркою серіалу "Вороніни" Борисом Клюєвим, який помер 1 вересня після тривалої боротьби з раком.

З артистом прощаються в будівлі Малого театру. Клюєва поховають на Троєкуровському кладовищі, пише "Ехо Москви" (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскролльте новину до кінця).

До Малого театру зранку прийшли десятки людей – близькі та друзі Клюєва, його колеги по театру і кіно, а також шанувальники.

Прощання з Борисом Клюєвим проходить в Малому театрі Москви. Скріншот відео

Попрощатися з Клюєвим прийшли колеги, друзі та шанувальники. Скріншот відео

Нагадаємо, Борис Клюєв підтримував анексію Криму і агресію РФ по відношенню до України. Артист був внесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, після підписання звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті Бориса Клюєва став рак легенів, з яким зірка серіалу "Вороніни" боровся останні два роки.

На смерть Клюєва відреагували багато його знамениті колеги по серіалу "Вороніни" та інші артисти. Також стало відомо, яку останню роль зіграв Борис Клюєв.