У Москві померла Dj Жанна Расказова: розкрилися несподівані подробиці

Стали відомі подробиці смерті відомої моделі Playboy і DJ Жанни Расказової (DJ Jane Rass). Як з'ясувалося, за кілька годин до трагедії дівчина викликала додому нарколога.
Крім того, у Расказової були проблеми зі здоров'ям і вона приймала ліки, але не повідомила про це лікарям, які ставили їй крапельницю, пише gazeta.ua.
Жанна Расказова
instagram.com/fakemooddd
За іншими даними, 29-річна модель мала алкогольну та наркотичну залежність. У день смерті разом з Расказовою в квартирі були її друзі. Після того, як медпрацівники поставили їй крапельницю і поїхали, артистка заснула. Пізніше модель прокинулася і самостійно пройшла на кухню. Там вона втратила свідомість на очах у друзів.
Кажуть - бачиш мету не бачиш перешкоди! Все так, тільки без мотивації дорога до цілей може бути довгою, нудною, і розтягнутися на роки, крізь відмовки і лінь 🙄 Прагнути до своїх цілей треба через мотивацію! ⚡️ І натиск у вас буде рівно як у бабки, яка намагається вам всучити останню порцію буряка на ринку 😆 Досягнення цілей вам, мої дорогі! 😉
Незважаючи на те, що друзі дівчини відразу викликали "швидку" врятувати життя дівчини не вдалося - до приїзду медиків вона перебувала в стані клінічної смерті.
Я знаю, як ви любите фото з очима, тому що ви любите заглядати в душу 😌 Не буду розводитися на тему, просто скажу, що кожен в очах навпроти бачить те, що хоче. Ну, що ж, давайте ризикнемо, я вам свої очі, ви мені - свої версії. Що вам спадає на думку? І так, ваші коментарі повинні бути чесні настільки ж, наскільки чесна і я з вами 🖤
Як раніше писав OBOZREVATEL, ведуча солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в автокатастрофі, повертаючись з відпустки в Італії.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся