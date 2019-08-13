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У Москві померла Dj Жанна Расказова: розкрилися несподівані подробиці

1.8т Читати матеріал російською

Стали відомі подробиці смерті відомої моделі Playboy і DJ Жанни Расказової (DJ Jane Rass). Як з'ясувалося, за кілька годин до трагедії дівчина викликала додому нарколога.

Крім того, у Расказової були проблеми зі здоров'ям і вона приймала ліки, але не повідомила про це лікарям, які ставили їй крапельницю, пише gazeta.ua.

Жанна Расказова

Жанна Расказова

instagram.com/fakemooddd

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За іншими даними, 29-річна модель мала алкогольну та наркотичну залежність. У день смерті разом з Расказовою в квартирі були її друзі. Після того, як медпрацівники поставили їй крапельницю і поїхали, артистка заснула. Пізніше модель прокинулася і самостійно пройшла на кухню. Там вона втратила свідомість на очах у друзів.

Незважаючи на те, що друзі дівчини відразу викликали "швидку" врятувати життя дівчини не вдалося - до приїзду медиків вона перебувала в стані клінічної смерті.

Як раніше писав OBOZREVATEL, ведуча солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в автокатастрофі, повертаючись з відпустки в Італії.

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