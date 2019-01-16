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У Москві помер відомий артист: названа причина смерті

4.4тЧитати матеріал російською

У вівторок, 15 січня, у Москві на 90-му році життя помер артист Павло Саліман-Владіміров.

Про це повідомили "Невські Новости" з посиланням на джерело. "15 січня о 6:29 у чергову частину Олексіївського району Москви надійшло повідомлення про те, що на Проспекті Миру помер Павло Саліман-Владіміров. Його смерть констатував наряд швидкої допомоги, який прибув за дзвінком дружини", — йдеться у повідомленні.

У Москві помер відомий артист: названа причина смерті

Фото: kino-teatr.ru

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Зазначимо, що причиною смерті назвали гостру серцеву недостатність. Також тіло артиста було направлене в морг Інституту пульмонології, дата прощання із ним поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 5 січня помер народний артист Росії, актор Театру на Таганці, зірка фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Іван Бортник. Артистові було 80 років.

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