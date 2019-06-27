У Москві помер лідер гурту "Високосний рік": через що

Російський рокер і лідер гурту "Високосний рік" Ілля Калінніков помер в Москві. Його не стало на 47 році життя.

Про смерть музиканта розповів директор гурту, передає Telegram-канал Mash.

24SibInfo

"Чоловікові було 46 років, про його смерть повідомив директор музичного колективу. Крім того, він назвав і причину смерті артиста - зупинка серця", - йдеться в повідомленні.

Peoples.ru

Ілля Калинников - радянський і російський рок-музикант. Заснував гурт "Високосний рік" в кінці 1980-х. Є автором таких популярних пісень, як "Тихий огонек", "Метро" и "Лучшая песня о любви".

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Андрій Харитонов помер 23 червня. Йому було 59 років. За даними ЗМІ, чоловік довгий час боровся з онкологічним захворюванням. Його дружина Ольга Смірягин зазначила, що похований артист буде в Києві.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал