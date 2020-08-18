У Москві почався суд у справі Єфремова: актора вперше допитають після інсульту

У Москві почалося чергове засідання суду у справі російського актора Михайла Єфремова, який влаштував у червні смертельну ДТП. Актора вперше допитають щодо аварії. Попереднє засідання було скасовано, оскільки Єфремов був госпіталізований просто зі зали суду і кілька днів провів у лікарні.

Слухання проходить у Пресненському суді. Інтереси актора захищає зірковий адвокат Ельман Пашаєв, адвокат із боку потерпілих – Олександр Добровінський. OBOZREVATEL стежить за подіями в залі суду (дивіться трансляцію в кінці новини).

Під час засідання компанія, де працював кур'єром загиблий у ДТП з Єфремовим Сергій Захаров, попросила суд визнати її потерпілою стороною. Вони оцінили свої збитки – розбитий фургон – в 1 мільйон і 50 тисяч рублів. Суд їм відмовив.

Михайло Єфремов і його адвокат Ельман Пашаєв Газета. Ру

Зазначимо, що напередодні попереднього засідання, 10 серпня, Михайлу Єфремову стало погано – його син Микита знайшов батька в квартирі на підлозі. Актор не міг рухатися, медики, які прибули на місце, діагностували інсульт. Пізніше адвокат актора заявив, що його життю загрожує смертельна небезпека – в артиста розвинулися серйозні порушення мови й оніміли кінцівки, а також він страждає на хронічну прогресивну хворобу легенів.

Під час одного з попередніх слухань свідки розповіли, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, був саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Зокрема, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії. До цього Михайло відмовився визнавати свою провину і заявив, що нічого не пам'ятає.

Єфремова непритомного винесли з будівлі суду під час попереднього засідання Газета.Ру

Усього відбулося три повноцінні слухання – 5, 6 і 7 серпня. Слухання 11 серпня було скасовано за станом здоров'я Єфремова.

Михайла Єфремова доставляють у суд:

Онлайн-трансляція суду щодо справи Єфремова:

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