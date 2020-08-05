У Москві почався суд над Єфремовим: адвокат виступив із сенсаційною заявою

Пресненський суд у Москві почав розгляд у справі російського актора Михайла Єфремова, який у червні влаштував масштабну ДТП зі смертельними наслідками. Адвокат Єфремова заявив про фальсифікацію доказів.

У залі суду присутні представники правоохоронних органів, родичі з боку обвинуваченого і потерпілого, а також журналісти. Низка ЗМІ також веде пряму трансляцію на YouTube (відео дивіться в кінці новини).

Перед початком засідання адвокат Єфремова Ельман Пашаєв виступив із несподіваною заявою. Так, правозахисник цього разу заявив, що його підзахисний не може визнати провину, оскільки нічого не пам'ятає.

Актор в суді підтвердив, що не пам'ятає подій того вечора: "Мені зрозуміле пред'явлене обвинувачення. Але як я можу визнати свою провину, коли нічого не пам'ятаю?"

Ельман Пашаєв і Михайло Єфремов у залі суду Комсомольська правда

Також, за словами Пашаєва, ніхто не бачив, як Єфремов у день ДТП виходив із машини, а це значить, що за кермом міг був бути не він.

"Він нічого не пам'ятає. Якщо ви мені покажете відео, що він виходить з-за керма, я з вами теж буду згоден у тому, що Єфремов – винен", – сказав адвокат.

Під час засідання адвокат Єфремова заявив, що має дані про фальсифікацію доказів представниками потерпілої сторони.

Адвокат потерпілої сторони Олександр Добровінський, в свою чергу, заявив, що розраховує на правосуддя і турбується про те, щоб на рішення суду не вплинуло звання заслуженого артиста у Єфремова.

"Я розраховую на правосуддя. І я розраховую на те, що дійсно ми будемо розглядати цю справу незалежно від заслуженого артиста. Просто будуть Єфремов і загиблий Захаров – і більше ніхто", – зазначив юрист.

Також цивільна дружина загиблого в аварії з Єфремовим Сергія Захарова Ірина Стерхова попросила визнати себе потерпілою. За її словами, вона – пенсіонерка і перебувала на його утриманні. Крім цього, вона вважає, що інші потерпілі – родичі Захарова – дали неправдиві свідчення проти неї.

Адвокат актора Пашаєв попросив суд відхилити клопотання, тому що в законодавстві немає поняття цивільної дружини, а тільки співмешканка і коханка. Суд відмовився визнавати дружину Захарова потерпілою.

Під будівлею суду зібралися також фанати Єфремова. Одна з жінок, яка прийшла підтримати Михайла Єфремова, поспілкувавшись із журналістами, заявила, що справа з ДТП з актором є "змовою", а самого Михайла в машині, яка стала фігурантом аварії, не було. Також, за її словами, Сергій Захаров загинув не після аварії, а від втрати крові – нібито в нього були травми, несумісні з життям.

Суд над Єфремовим: дивитися онлайн-трансляцію

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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