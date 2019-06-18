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У Москві побили відомого продюсера: з'явилося відео моменту

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У Москві побили виконавчого директора Фонду кіно, продюсера В'ячеслава Тельнова.

Про це сам Тельнов повідомив ТАСС. За його словами, "напад трапився біля будинку, нападники зняли все, що відбулося на камеру телефона і зникли".

На думку продюсера, пограбування не було метою нападників. Тельнов, який очолював раніше кіностудію "Ленфільм" і профільний департамент міністерства культури, восени 2018 року став виконавчим директором Фонду кіно.

В'ячеслав Тельнов

В'ячеслав Тельнов

РІА Новости

Цей фонд є одним із головних інструментів, через які уряд РФ виділяє гроші на розвиток кінематографа.

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Пізніше у прес-службі ГУ МВС по Москві повідомили, що за фактом нападу на продюсера порушено кримінальну справу.

У своїй заяві в поліцію Тельнов вказав, що до нього підбіг невідомий, кілька разів ударив його і втік. "Чоловік звернувся до медичного заклад і після надання допомоги відпустили", — уточнили в ГУ МВС.

Також у мережі з'явилося відео, на якому показано момент нападу на Тельнова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із засновників популярного рок-гурту "Ляпис Трубецкой", гітарист колективу Trubetskoy Руслан Владико був серйозно побитий у Мінську. Чоловік впав в кому.

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