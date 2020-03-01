У Москві (Росія) побили відомого блогера Андрія Петрова.
Як розповіли у Telegram-каналі Mash, у момент конфлікту він був разом з іншим блогером Дмитром Городецьким, який виклав у Instagram наслідки побиття (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Відзначається, що у Петрова діагностували травму голови. Обох блогерів доставили в лікарню.
Дмитро Городецький
За інформацією каналу, на хлопців напав сусід, якому не подобалася гучна музика. Чоловік покликав Петрова "поговорити". Той злякався і бризнув йому в обличчя балончиком.
Пізніше Городецький поділився подробицями побиття. На своїй сторінці в Instagram він розповів, що це нібито зробив син відомого адвоката Дагира Хасавова.
"Збивши мене з ніг, він душив мене однією рукою, а іншою бив щосили по голові. Я ніколи раніше не стикався з такою агресією в свою сторону ... дуже важко писати про це", – зазначив блогер.
Разом з тим, за словами Петрова, нібито Хасавов раніше вже викликав поліцію, коли в квартирі блогера голосно грала музика.
"Вчора він просто схопив мене за руку, побачивши що я виходжу з під'їзду і утримував мене. Коли я спробував вирватися, він пирснув балончиком мені в обличчя і напав на мого друга Діму Городецького. Його побив – бив руками, ногами по обличчю .. У Діми удари, садна. У мене палець пошкоджений і садно на руці, ніготь зірваний", – розповів Петров.
Андрій Петров
Андрій Петров
Андрій Петров
Андрій Петров
Дмитро Городецький
Дмитро Городецький
Це не розіграш, чи не грим і не наслідки походу до косметолога, як багато хто з вас припустили. Вчора вночі на мене напав і з особливою жорстокістю побив чоловік на ім'я Арслан Хасавов, син відомого адвоката Дагира Хасавова, який у вересні 2019 був заарештований за примус потерпілого до дачі неправдивих свідчень. Збивши мене з ніг, він душив мене однією рукою, а інший бив щосили по голові. Я ніколи раніше не стикався з такою агресією в свою сторону ... дуже важко писати про це ... пізніше розповім докладніше. Люди, будьте людьми!
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві співробітниця клініки косметології по-звірячому побила відвідувачку. Співачка і блогер Валентина заявила, що конфлікт почався після того, як вона попросила лікаря розповісти про препарат, який та зібралася використовувати.
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