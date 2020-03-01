У Москві (Росія) побили відомого блогера Андрія Петрова.

Як розповіли у Telegram-каналі Mash, у момент конфлікту він був разом з іншим блогером Дмитром Городецьким, який виклав у Instagram наслідки побиття (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Відзначається, що у Петрова діагностували травму голови. Обох блогерів доставили в лікарню.

Дмитро Городецький

За інформацією каналу, на хлопців напав сусід, якому не подобалася гучна музика. Чоловік покликав Петрова "поговорити". Той злякався і бризнув йому в обличчя балончиком.

Пізніше Городецький поділився подробицями побиття. На своїй сторінці в Instagram він розповів, що це нібито зробив син відомого адвоката Дагира Хасавова.

"Збивши мене з ніг, він душив мене однією рукою, а іншою бив щосили по голові. Я ніколи раніше не стикався з такою агресією в свою сторону ... дуже важко писати про це", – зазначив блогер.

Разом з тим, за словами Петрова, нібито Хасавов раніше вже викликав поліцію, коли в квартирі блогера голосно грала музика.

"Вчора він просто схопив мене за руку, побачивши що я виходжу з під'їзду і утримував мене. Коли я спробував вирватися, він пирснув балончиком мені в обличчя і напав на мого друга Діму Городецького. Його побив – бив руками, ногами по обличчю .. У Діми удари, садна. У мене палець пошкоджений і садно на руці, ніготь зірваний", – розповів Петров.

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Дмитро Городецький

Дмитро Городецький

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві співробітниця клініки косметології по-звірячому побила відвідувачку. Співачка і блогер Валентина заявила, що конфлікт почався після того, як вона попросила лікаря розповісти про препарат, який та зібралася використовувати.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся