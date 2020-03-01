Головна Новини
1 березня • оновлено в 23:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У Москві побили скандальних блогерів: стали відомі подробиці

6.7т
Читати матеріал російською

У Москві (Росія) побили відомого блогера Андрія Петрова.

Як розповіли у Telegram-каналі Mash, у момент конфлікту він був разом з іншим блогером Дмитром Городецьким, який виклав у Instagram наслідки побиття (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Відзначається, що у Петрова діагностували травму голови. Обох блогерів доставили в лікарню.

Дмитро Городецький

Дмитро Городецький

За інформацією каналу, на хлопців напав сусід, якому не подобалася гучна музика. Чоловік покликав Петрова "поговорити". Той злякався і бризнув йому в обличчя балончиком.

Пізніше Городецький поділився подробицями побиття. На своїй сторінці в Instagram він розповів, що це нібито зробив син відомого адвоката Дагира Хасавова.

"Збивши мене з ніг, він душив мене однією рукою, а іншою бив щосили по голові. Я ніколи раніше не стикався з такою агресією в свою сторону ... дуже важко писати про це", – зазначив блогер.

Разом з тим, за словами Петрова, нібито Хасавов раніше вже викликав поліцію, коли в квартирі блогера голосно грала музика.

"Вчора він просто схопив мене за руку, побачивши що я виходжу з під'їзду і утримував мене. Коли я спробував вирватися, він пирснув балончиком мені в обличчя і напав на мого друга Діму Городецького. Його побив – бив руками, ногами по обличчю .. У Діми удари, садна. У мене палець пошкоджений і садно на руці, ніготь зірваний", – розповів Петров.

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Андрій Петров

Дмитро Городецький

Дмитро Городецький

Дмитро Городецький

Дмитро Городецький

Це не розіграш, чи не грим і не наслідки походу до косметолога, як багато хто з вас припустили. Вчора вночі на мене напав і з особливою жорстокістю побив чоловік на ім'я Арслан Хасавов, син відомого адвоката Дагира Хасавова, який у вересні 2019 був заарештований за примус потерпілого до дачі неправдивих свідчень. Збивши мене з ніг, він душив мене однією рукою, а інший бив щосили по голові. Я ніколи раніше не стикався з такою агресією в свою сторону ... дуже важко писати про це ... пізніше розповім докладніше. Люди, будьте людьми!

Публікація від ДІМА ГОРОДЕЦЬКИЙ (@ amendima1)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві співробітниця клініки косметології по-звірячому побила відвідувачку. Співачка і блогер Валентина заявила, що конфлікт почався після того, як вона попросила лікаря розповісти про препарат, який та зібралася використовувати.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
4
43
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Читаем комменты расейской мpази. Шо ж пишут росейские педеpасты? Шо у них на росее нет педеpастов. И эти фото нам просто кажутся. Особенно старается дешевка по кликухе Кристина. Некоторые, особенно упоротые выpодки вообще рассказывают про "особый" стиль жизни у питаров на росее! Ну, им виднее. А вообще - росеяны - это такая мpазь! Это прекрасно видно по фото и по комментариям этих тварей!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какая мерзость эта расейская действительность!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Это будущий гражданин Вукраины. В России, как и в любой стране, есть питарки. Но в отличии от других стран, в России они живут тихонечко в своих квартирках и не высовываются!!! Никогда в России "эти" займут место в обществе на ровне со всеми, никогда!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Мельников Дмитрий, так куда ты высунулся? Сиди тихонечко - видишь шо оно такое с вами делают на росеи!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги