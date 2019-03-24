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У Москві на виступі Меладзе сталася масова бійка зі стріляниною

3.3тЧитати матеріал російською

У Москві сталася масова бійка зі стріляниною. Конфлікт почався під час виступу російського музиканта Валерія Меладзе на святкуванні дня народження підприємця Дмитра Павлова.

В результаті постраждали дві особи. Одна з них отримала вогнепальне поранення в гомілку. У другої - забита травма ока. Про це повідомляє "Рамблер".

Валерій Меладзе

Валерій Меладзе

forumdaily.com

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Зазначається, що гостей розважали відомі російські виконавці. Сварка сталася, коли на сцені співав Валерій Меладзе. Конфлікт закінчився на вулиці: біля входу в будівлю почалася бійка, потім стрілянина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Москві на концерті відомого німецького рок-гурту In Extremo вбили людину. Інцидент стався в клубі ГлавClub Green Concert. Під час виступу рокерів між двома глядачами зав'язалася бійка, в результаті якої травми, несумісні з життям, отримав 31-річний чоловік Руслан Сиченко.

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