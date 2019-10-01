У Москві ховають режисера Марка Захарова: всі подробиці

З іменитим режисером Марком Захаровим, який помер у віці 85 років, попрощаються 1 жовтня в 10 ранку на основній сцені театру "Ленком".
Після церемонії прощання, приблизно о 14:00, траурна процесія переміститься на Новодівочий цвинтар. Саме там народний артист СРСР знайде свій останній притулок. OBOZREVATEL стежитиме за всіма подіями.
Марк Захаров
Фото: mk.ru
Зазначимо, що Захаров буде похований поряд з могилами Станіслава Говорухіна, Олега Табакова й Леоніда Бронєвого.
Як передає "Московский комсомолец", першими зірками, які прийшли, стали актори Федор Добронравов і Олександр Калягін.
Люди почали збиратися за декілька годин
Московский комсомолец
Прощання с Захаровим
Московский комсомолец
В мережі вже доступна відеотрансляція з місця подій:
Як повідомляв OBOZREVATEL, Марк Захаров помер у 85 років після тривалої хвороби. У мережі сумують через велику втрату. Зірки російського шоубізу вже відреагували на смерть великого режисера.
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