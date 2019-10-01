У Москві ховають режисера Марка Захарова: всі подробиці

З іменитим режисером Марком Захаровим, який помер у віці 85 років, попрощаються 1 жовтня в 10 ранку на основній сцені театру "Ленком".

Після церемонії прощання, приблизно о 14:00, траурна процесія переміститься на Новодівочий цвинтар. Саме там народний артист СРСР знайде свій останній притулок. OBOZREVATEL стежитиме за всіма подіями.

Марк Захаров Фото: mk.ru

Зазначимо, що Захаров буде похований поряд з могилами Станіслава Говорухіна, Олега Табакова й Леоніда Бронєвого.

Як передає "Московский комсомолец", першими зірками, які прийшли, стали актори Федор Добронравов і Олександр Калягін.

Люди почали збиратися за декілька годин Московский комсомолец

Прощання с Захаровим Московский комсомолец

В мережі вже доступна відеотрансляція з місця подій:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марк Захаров помер у 85 років після тривалої хвороби. У мережі сумують через велику втрату. Зірки російського шоубізу вже відреагували на смерть великого режисера.

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