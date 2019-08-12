У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ

У Москві загинула популярна DJ Жанна Расказова. Попередньо смерть настала через передозування наркотиками.

Дівчину намагалися врятувати лікарі швидкої допомоги. Про це повідомляє Telegram-канал "112".

"Вчора ввечері Жанні стало погано, вона втратила свідомість. Дівчині викликали швидку допомогу, але врятувати її не вдалося. За попередніми даними, смерть наступила через передозування наркотиками", - йдеться в повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, ведуча солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в автокатастрофі, повертаючись з відпустки в Італії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!