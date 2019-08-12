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У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ

2.2т Читати матеріал російською

У Москві загинула популярна DJ Жанна Расказова. Попередньо смерть настала через передозування наркотиками.

Дівчину намагалися врятувати лікарі швидкої допомоги. Про це повідомляє Telegram-канал "112".

У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ
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"Вчора ввечері Жанні стало погано, вона втратила свідомість. Дівчині викликали швидку допомогу, але врятувати її не вдалося. За попередніми даними, смерть наступила через передозування наркотиками", - йдеться в повідомленні.

У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ
У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ
У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ
У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ
У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ
У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ
У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ
У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ
У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ

Як раніше писав OBOZREVATEL, ведуча солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в автокатастрофі, повертаючись з відпустки в Італії.

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Росія Москва
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Махно Володимир
Махно Володимир
она сама выбрала свой путь. это ее выбор - сдохнуть от накркоты. нужно уважать ее выбор!
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