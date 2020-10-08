У московському фітнес-клубі потонув молодий актор: опубліковано відео інциденту

В одному з елітних фітнес-клубів Москви потонув молодий актор Ренат Кафіятуллін. У мережу злили відео з камер спостережень, які зафіксували інцидент.

Трагедія сталася ввечері, в середу 7 жовтня. Ролик з місця подій опублікував Telegram-канал "112". На кадрах показано, що персонал спортивного центру не поспішав надати першу допомогу артисту, котрий тонув (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Жінка, яка пропливала повз, помітила, що Кафіятуллін знепритомнів і пішов на дно. Вона попросила допомоги у співробітників клубу. Спочатку один з інструкторів не поспішаючи спробував дістати тіло з води палицею, а коли це не вийшло, зняв капці і стрибнув у воду. Врятувати чоловіка не вдалося.

Відзначимо, Ренату Кафіятулліну було 26 років. У 2015 році він закінчив акторський факультет Інституту сучасного мистецтва в Москві. Молодий артист грав провідні ролі в молодіжному московському театрі В'ячеслава Спесивцева. Також Кафіятуллін будував кар'єру в кіно і на телебаченні.

Нагадаємо, це перша смерть в басейнах Москви за останній час: 22 вересня в елітному фітнес-клубі потонула Софія Конкіна – єдина дочка зірки стрічки "Место встречи изменить нельзя" Володимира Конкіна. Дівчині стало погано під час запливу в басейні. За словами очевидців, про допомогу Софія не просила, а через хвилину інші відвідувачі помітили її тіло на дні басейну. Співробітники спортклубу заявили, що Конкіна прийшла в басейн п'яною, її наречений Михайло цю версію заперечує. Сам же Володимир Конкін стверджував, що його дочку було вбито.

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