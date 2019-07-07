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"У моєму заміському будинку": чоловік Гросу розповів про першу зустріч

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Чоловік української співачки Аліни Гросу, яка живе і працює в Росії, Олександр розповів про першу зустріч з майбутньою дружиною.

Про своє знайомство з Гросу Олександр розповів в інтерв'ю "Світському життю" ще на весіллі в Італії. Вперше він побачив Аліну в своєму заміському будинку, який співачка відвідала заради актора, якого хотіла зняти в своєму кліпі.

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"Познайомилися ми дуже цікаво. У мене в заміському будинку знімали фільм, в цьому фільмі грали кілька акторів, і одного з акторів Аліна хотіла зняти в своєму кліпі. Вона приїхала до мого дому, ми один одного побачили і десь через кілька місяців почалися наші стосунки", - згадав Олександр.

Пара приховувала стосунки з 2015 року

Пара приховувала стосунки з 2015 року

Instagram Гросу

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Олександр назвав себе "молодим підприємцем", який має певну нерухомість, де можуть знімати фільми.

Батьки молодят подарували парі квартиру і шикарне весілля в Італії. Весілля оплатили батьки українки, але не зізналися у скільки обійшлося торжество.

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Після весілля і короткого відпочинку в Італії пара має намір приїхати в Буковель, Україну, тому що Аліні потрібно "працювати", Олександру також потрібно буде зайнятися роботою і тільки після цього пара зможе відправитися в повноцінний медовий місяць.

Після короткого відпочинку в Італії Гросу повідомила, що має намір приїхати в Україну.

Молодятам подарували квартиру

Молодятам подарували квартиру

Instagram Гросу

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самі родние❤️

Публікація від GROSU (@alina_grosu)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія в весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Тоді ніхто не міг розгледіти його обличчя.

23 червня Аліна Гросу вийшла заміж. За весь день дівчина змінила 4 шикарних сукні. Деяке вбрання здивувало фоловерів Гросу, оскільки в них вона продемонструвала свою фігуру підкресливши груди глибоким декольте.

Торжество пройшло в розкішному особняку Villa Arvedi в передмісті Верони. Оренда вілли такого класу в вихідні дні на шість годин буде коштувати близько 10 тисяч євро.

Влітку 2010 року Гросу поїхала в Москву, де стала студенткою Всеросійського державного університету кінематографії. Зараз співачка також живе в Росії. Тато Аліни депутат Чернівецької міськради, а мама балотувалася в народні депутати.

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Особа
Аліна Гросу
Місце
РосіяМосква
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