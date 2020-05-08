"У моєму віці вже не відмовляють": Лоліта здивувала заявою про секс

Російська співачка Лоліта Мілявська відверто розповіла, що не шкодує ні про одні статеві стосунки, які у неї були в шлюбі чи поза ним.

Таке зізнання 56-річна артистка зробила під час прямого ефіру з телеведучою Катериною Андреєвою.

Лоліта vokrug.tv

Так, за словами Лоліти, зараз у неї є коханий. І їй дуже подобається, що він підтримує її в бажанні зустрічей без зобов'язань. Крім того, артистка зізнається, що її особисте життя здається занадто бурхливим лише тому, що вона завжди знаходиться під прицілом публіки.

"Мені 56 років, я не шкодую ні про одні статеві стосунки, які в мене були в шлюбі або без нього. Як я завжди кажу: в моєму віці вже не відмовляють. Я прекрасно до цього ставлюся, і мені все одно, що подумає про мене соціум. Просто моє життя більш опукле, це особливості моєї роботи", – сказала Лоліта.

Лоліта utro.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська офіційно розлучилася зі своїм п'ятим чоловіком, тенісистом Дмитром Івановим.