У "Моєї прекрасної няні" запідозрили рак: як вона виглядає сьогодні

Нещодавно деякі ЗМІ повідомили що в російської актриси Анастасії Заворотнюк, виявили рак. Так, артистка скасувала спектаклі в театрі й перестала з'являтися на світських заходах.

Її старша донька "зникла" із соцмереж, а телефон чоловіка вимкнений вже протягом декількох днів. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як виглядає Заворотнюк сьогодні.

У квітні Заворотнюк була присутня на відкритті ювелірного салону в Єревані, де у неї помітили шрам на шиї.

Як писав OBOZREVATEL, у російської актриси Анастасії Заворотнюк, відомої за головною роллю у популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", діагностували онкологічне захворювання.

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