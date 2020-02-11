"Моє серце розривається": у Мілли Йовович тяжко захворіла новонароджена донька

Голлівудська актриса Мілла Йовович, яка в ніч на 3 лютого народила третю доньку, розповіла, що у новонародженої діагностували важку форму жовтяниці.

Так, за словами зірки, вона вже протягом тижня періодично перебуває в лікарні, де кожен день у малечі беруть аналіз крові на антитіла. І від цього в актриси "серце розривається". Про це Йовович повідомила на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото з 4-річною донькою Дашіель і новонародженої Ошин.

Міла Йовович з новонародженою Ошин Фото: instagram/millajovovich

Доньки Йовович: 4-річна Дашіель і новонароджена Ошин Фото: instagram/millajovovich

"В Ошин важкий випадок жовтяниці, тому нам довелося лягти в клініку і виходжувати її весь тиждень. У бідної малечі так багато маленьких подряпин на п'ятах! Лікарі беруть у неї кров, щоб перевірити її на антитіла. Коли я бачу їх, моє серце просто розривається. Сподіваюся, аналіз крові, який вони зробили сьогодні, покаже, що їй стало краще", – розповіла Йовович.

Міла Йовович з родиною Фото: instagram/millajovovich

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мілла Йовович зізнавалася, що третя вагітність дається їй важко. За дев'ять місяців вона поправилась на 22 кілограми, через що їй було складно пересуватися.

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