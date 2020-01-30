У Миколи Караченцова з'явилася коханка

Російська актриса театру і кіно Наталія Лапіна стверджує, що в 1989 році у неї був короткостроковий роман з актором Миколою Караченцовим.

В ефірі програми "Насправді" Лапіна заявила, що вони з Караченцовим познайомилися в театрі "Ленсовет", почали спілкуватися, після чого у них був роман тривалістю в кілька тижнів. Зустрічі проходили в її комунальній квартирі.

За її словами, актриса закохалася в Караченцова, який часто розповідав їй про свої проблеми в сімейному житті – артист нібито не відчував щастя у шлюбі з дружиною Людмилою Поргіною і хотів з нею розлучитися.

Пізніше в студію передачі прийшла Людмила Поргіна. Вона піддала критиці Лапіну і звинуватила актрису в брехні. Поргіна переконана, що ніякого роману у Караченцова і Лапіної бути не могло – актор багато працював, і саме в той рік Поргіна була постійно поруч з чоловіком.

Актор Микола Караченцов помер 26 жовтня 2018 року в 73 роки. Причиною смерті стала ниркова недостатність, викликана онкологічним захворюванням.

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