У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж

У Київському метрополітені помітили чоловіка, який є точною копією президента України Володимира Зеленського.

Чоловік, схожий як дві краплі води на українського лідера, спав, сидячи у вагоні, а відповідна фотографія миттєво облетіла соцмережі.

Серед користувачів цей кадр викликав справжній ажіотаж. Багато хто почав робити фотоколажі із серії "очікування" – "реальність".

"Двійник" Зеленського facebook / Дмитро Коваленко

"Топчик", "Інстаграм – Реальність", "Ви все брешете", "Щось в ньому є і від Медведєва", "У Зе кубики на пузі. Хоча", – пожартували користувачі. Також в коментарях опублікували аналогічне фото президента Білорусі Олександра Лукашенка, заявивши, що "піонер – всім хлопцям приклад".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно перед приїздом Зеленського в Черкаси комунальники догодили в курйозну ситуацію: вони "висушували" калюжі на асфальті.

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