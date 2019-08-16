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У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж

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У Київському метрополітені помітили чоловіка, який є точною копією президента України Володимира Зеленського.

Чоловік, схожий як дві краплі води на українського лідера, спав, сидячи у вагоні, а відповідна фотографія миттєво облетіла соцмережі.

Серед користувачів цей кадр викликав справжній ажіотаж. Багато хто почав робити фотоколажі із серії "очікування" – "реальність".

"Двійник" Зеленського

"Двійник" Зеленського

facebook / Дмитро Коваленко

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Фільм Зеленського "пограбував" бюджет України на мільйони гривень

"Топчик", "Інстаграм – Реальність", "Ви все брешете", "Щось в ньому є і від Медведєва", "У Зе кубики на пузі. Хоча", – пожартували користувачі. Також в коментарях опублікували аналогічне фото президента Білорусі Олександра Лукашенка, заявивши, що "піонер – всім хлопцям приклад".

У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж
У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж
У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж
У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж
У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж
У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж
У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж
У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж
У метро Києва знайшли "двійника" Зеленського: в мережі ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно перед приїздом Зеленського в Черкаси комунальники догодили в курйозну ситуацію: вони "висушували" калюжі на асфальті.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
курйоз
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