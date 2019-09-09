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10 вересня • оновлено в 06:25
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У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

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Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, знялася у відвертій фотосесії для чоловічого журналу Playboy.

Відповідні знімки були опубліковані в Instagram-акаунті глянцю. На них зірка позувала в чорному напівпрозорому бюстгальтері і колготках у сітку, під якими не було трусиків. Інтимну зону Седокової прикривала лише латексна вставка.

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

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"На обкладинці журналу — "вогняна" співачка, актриса і телеведуча — Анна Сєдокова, а всередині можна буде знайти відверту фотосесію і прочитати інтерв'ю з нею", говориться в підписі до фото.

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Анна Сєдокова на обкладинці журналу Playboy

Фото з Instagram

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Анна Сєдокова на обкладинці журналу Playboy

Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Сєдокової. "Гаряча", "Приголомшливо красива", "Без трусиків", — написали люди.

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+
У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+
У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+
У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+
У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Анна Сєдокова повністю оголилася на камеру

Фото з Instagram

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Анна Сєдокова в сексуальній білизні

Фото з Instagram

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Спокуслива Анна Сєдокова

Фото з Instagram

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATELOBOZREVATEL, недавно Сєдокова показала фанатам відео, засвітивши на ньому пишні груди.

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Особа
Анна Сєдокова
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