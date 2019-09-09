У мережу злили відверті фото Анни Сєдокової: фото 18+

Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, знялася у відвертій фотосесії для чоловічого журналу Playboy.

Відповідні знімки були опубліковані в Instagram-акаунті глянцю. На них зірка позувала в чорному напівпрозорому бюстгальтері і колготках у сітку, під якими не було трусиків. Інтимну зону Седокової прикривала лише латексна вставка.

Анна Сєдокова Фото з Instagram

"На обкладинці журналу — "вогняна" співачка, актриса і телеведуча — Анна Сєдокова, а всередині можна буде знайти відверту фотосесію і прочитати інтерв'ю з нею", — говориться в підписі до фото.

Анна Сєдокова на обкладинці журналу Playboy Фото з Instagram

Анна Сєдокова на обкладинці журналу Playboy Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Сєдокової. "Гаряча", "Приголомшливо красива", "Без трусиків", — написали люди.

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Як повідомляв OBOZREVATELOBOZREVATEL, недавно Сєдокова показала фанатам відео, засвітивши на ньому пишні груди.

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