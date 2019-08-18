У мережу злили раритетні фото Пугачової для Vogue

У мережі з'явилися раритетні фотографії російської співачки Алли Пугачової. У 1999 році артистка знялася для журналу Vogue.

На фото вона постала в незвичному образі - з прямим волоссям і в плащі. Знімки розмістили в соціальній мережі Instagram.

Майже всі кадри виконані в чорно-білій колірній гамі, на деяких фотографіях Пугачова приміряє окуляри і красивий капелюшок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова перелякала шанувальників скорботним постом з приводу смерті фешн-директора ЦУМу Алли Вербер.

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