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У мережу злили раритетні фото Пугачової для Vogue

3.4т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися раритетні фотографії російської співачки Алли Пугачової. У 1999 році артистка знялася для журналу Vogue.

На фото вона постала в незвичному образі - з прямим волоссям і в плащі. Знімки розмістили в соціальній мережі Instagram.

У мережу злили раритетні фото Пугачової для Vogue
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Майже всі кадри виконані в чорно-білій колірній гамі, на деяких фотографіях Пугачова приміряє окуляри і красивий капелюшок.

У мережу злили раритетні фото Пугачової для Vogue
У мережу злили раритетні фото Пугачової для Vogue
У мережу злили раритетні фото Пугачової для Vogue
У мережу злили раритетні фото Пугачової для Vogue

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова перелякала шанувальників скорботним постом з приводу смерті фешн-директора ЦУМу Алли Вербер.

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Особа
Алла Пугачова
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