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29 жовтня • оновлено в 14:10
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У мережу злили повне відео скандальної порносцени з Асмус: кадри 18+

8.8т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося повне відео скандальної секс-сцени з російською акторкою Христиною Асмус із фільму "Текст".

Так, вона вийшла настільки відвертою, провокаційною і реалістичною, що користувачі встигли порівняти її з порно (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця — 18+).

Христина Асмус

Христина Асмус

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"Якщо мене запитають, чи дивилася я порно, то я відповім, що мої підписники теж... Скільки заплатили Асмус?" — прокоментували ролик.

Відео призначене тільки для осіб, які досягли 18 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік Гарік Харламов прокоментував фільм "Текст", в якому знялася його дружина акторка Христина Асмус.

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Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
бть, а я только недавно лупу потерял (((
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Надо было пригласить дублёршу, украинскую заробитчанку Там бы по полной.. У них опыта побольше, да и заработок могла бы привезти в семью,к мужу..
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