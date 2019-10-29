У мережу злили повне відео скандальної порносцени з Асмус: кадри 18+

У мережі з'явилося повне відео скандальної секс-сцени з російською акторкою Христиною Асмус із фільму "Текст".

Так, вона вийшла настільки відвертою, провокаційною і реалістичною, що користувачі встигли порівняти її з порно (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця — 18+).

Христина Асмус

"Якщо мене запитають, чи дивилася я порно, то я відповім, що мої підписники теж... Скільки заплатили Асмус?" — прокоментували ролик.

Відео призначене тільки для осіб, які досягли 18 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік Гарік Харламов прокоментував фільм "Текст", в якому знялася його дружина акторка Христина Асмус.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!