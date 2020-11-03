У мережу злили нове фото онкохворої Заворотнюк: серед фанів – суперечки

Олена Кордунова Люди 23:05, 3.11.2020

У мережі показали новий знімок російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка вже більше року бореться з онкологічним захворюванням – саркомою. Раніше це фото не з'являлося в мережі.

На знімку, який опублікували на одній з фансторінок Заворотнюк в Instagram, 49-річна артистка зображена без макіяжу, з повсякденною зачіскою і обличчям, яке трохи округлилося.

У мережу злили фото Анастасії Заворотнюк.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)

Фанати Заворотнюк бурхливо відреагували на кадр з актрисою, адже після появи інформації про її хворобу у вересні 2019 року його так жодного разу і не з'явилася на публіці.

Багато хто з прихильників почав бажати їй здоров'я і якнайшвидшого одужання. Інші ж уточнили в коментарях, що фото було зроблене після того, як Анастасія пройшла кілька курсів хіміотерапії.

Знайшлися й ті, хто не повірив, що фотографія була зроблена нещодавно, на їхню думку, Заворотнюк фотографувалася ще до того, як стало відомо про її боротьбу з раком.

Фото Заворотнюк викликало суперечки в мережі.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)
Фото Заворотнюк викликало суперечки в мережі.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)
Фото Заворотнюк викликало суперечки в мережі.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)
Фото Заворотнюк викликало суперечки в мережі.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)
Фото Заворотнюк викликало суперечки в мережі.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)
Фото Заворотнюк викликало суперечки в мережі.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)
Фото Заворотнюк викликало суперечки в мережі.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)
Фото Заворотнюк викликало суперечки в мережі.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)
Фото Заворотнюк викликало суперечки в мережі.
Instagram (фансторінка Анастасії Заворотнюк)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Встановлено особи 15 російських військових, які захоплювали Крим. Фото

У Києві протестувальники за мовний закон оточили КСУ: будівлю взяли під охорону

В Ізраїлі стартували випробування вакцини від COVID-19 на людях: коли вона буде в Україні

"Шахтар" із рахунком 0:6 програв у Лізі чемпіонів

Житель Британії поставив понад 1 млн доларів на перемогу Байдена на виборах у США