У мережу злили нове фото онкохворої Заворотнюк: серед фанів – суперечки
У мережі показали новий знімок російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка вже більше року бореться з онкологічним захворюванням – саркомою. Раніше це фото не з'являлося в мережі.
На знімку, який опублікували на одній з фансторінок Заворотнюк в Instagram, 49-річна артистка зображена без макіяжу, з повсякденною зачіскою і обличчям, яке трохи округлилося.
Фанати Заворотнюк бурхливо відреагували на кадр з актрисою, адже після появи інформації про її хворобу у вересні 2019 року його так жодного разу і не з'явилася на публіці.
Багато хто з прихильників почав бажати їй здоров'я і якнайшвидшого одужання. Інші ж уточнили в коментарях, що фото було зроблене після того, як Анастасія пройшла кілька курсів хіміотерапії.
Знайшлися й ті, хто не повірив, що фотографія була зроблена нещодавно, на їхню думку, Заворотнюк фотографувалася ще до того, як стало відомо про її боротьбу з раком.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2019 стало відомо, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
У 2020 році, через рік лікування знайомі Заворотнюк розповіли, що хіміотерапія кардинально змінила зовнішність зірки.