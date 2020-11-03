У мережу злили нове фото онкохворої Заворотнюк: серед фанів – суперечки

У мережі показали новий знімок російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка вже більше року бореться з онкологічним захворюванням – саркомою. Раніше це фото не з'являлося в мережі.

На знімку, який опублікували на одній з фансторінок Заворотнюк в Instagram, 49-річна артистка зображена без макіяжу, з повсякденною зачіскою і обличчям, яке трохи округлилося.

Фанати Заворотнюк бурхливо відреагували на кадр з актрисою, адже після появи інформації про її хворобу у вересні 2019 року його так жодного разу і не з'явилася на публіці.

Багато хто з прихильників почав бажати їй здоров'я і якнайшвидшого одужання. Інші ж уточнили в коментарях, що фото було зроблене після того, як Анастасія пройшла кілька курсів хіміотерапії.

Знайшлися й ті, хто не повірив, що фотографія була зроблена нещодавно, на їхню думку, Заворотнюк фотографувалася ще до того, як стало відомо про її боротьбу з раком.

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