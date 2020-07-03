У мережу злили фото весілля Макаревича з молодою журналісткою: як це було

У мережі показали знімки з таємного весілля російського рок-музиканта Андрія Макаревича з журналісткою Ейнат Кляйн, яке відбулося в кінці 2019 року в Яффі (Ізраїль).

Вперше артист оприлюднив подробиці про захід. Так, весілля пройшло згідно з усіма ізраїльським традиціям, молодята пройшли церемонію хупи. Про це Макаревич розповіл виданню "Єврейський журнал".

Таємне весілля Андрія Макаревича "Єврейський журнал"

"Перед хупою мене всьому навчили. Виявилося, не так хитро, як це малюють. Був чудовий рав, який все пояснив. Ми і не розглядали ніяких інших варіантів – як Ейнат вирішила, так і зробили. Для мене і для Ейнат була важлива традиційна сторона, адже таким чином підтрверджуэш повагу і приналежність до свого народу", – розповів співак.

Для Макаревича цей шлюб став четвертим, його обраниця вирушила під вінець вперше.

Весілля Андрія Макаревича по єврейських традицій "Єврейський журнал"

"У моєму житті це був найкрасивіший вечір і перша хупа. І це абсолютно не пов'язано з релігійністю, це пов'язано з традицією, що передається з покоління в покоління, з моїми батьками, бабусями і дідусями", – підкреслила Ейнат.

Відзначимо, Андрій Макаревич і його молода дружина Ейнат Кляйн познайомилися в Аддіс-Абебі (Ефіопія) під час подорожі. Дівчину порекомендували в якості екскурсовода. Кляйн стала четвертою дружиною Макаревича, їй 36 років.

Андрій Макаревич одружився на молодій журналістці "Єврейський журнал"

Нагадаємо, Андрій Макаревич був одружений тричі. Перша дружина – Олена Глазова (Фесуненко). Шлюб розпався через три роки (1976-1979). Друга дружина – Алла Макаревич (в дівоцтві Голубкіна). У 1987 році у пари народився їхній син Іван, потім подружжя розлучилося. Третя дружина – Наталя Голуб. Розлучилися в 2010 році.

У Андрія Макаревича троє дітей. Крім сина – дві дочки. Дана – позашлюбна дочка, проживає в Філадельфії. Анна – від стосунків з Ганною Різдвяною.

Андрій Макаревич з молодою дружиною в Африці "Єврейський журнал"

Макаревич і Кляйн "Єврейський журнал"

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