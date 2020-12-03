У мережу злили фото "Холостячки" з імовірним переможцем шоу: Мішина прокоментувала чутки

Українська актриса, головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина прокоментувала чутки про те, що в фіналі шоу вона нібито вибрала 36-річного юриста Євгена Ковтуненка. Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилися фото, на яких артистку зняли в обіймах чоловіка вже після проєкту.

В інтерв'ю YouTube-програмі "Ходят слухи" Мішина зізналася, що ці знімки були зроблені під час її участі в одинадцятому ефірі "Танців з зірками", в якому вона стала запрошеною суддею. Артистка зазначила, що Євген приїжджав до неї, щоб просто підтримати (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Так, Женя приїжджав до мене, коли я була суддею в "Танцях". Він подарував мені букет квітів, хотів підтримати. Це не був спеціальний злив від каналу. Я не знаю, хто нас сфотографував. Я взагалі не зрозуміла цього знімка. Його розповсюдила в мережі якась фан-група", – заявила Мішина.

Ксенія Мішина скриншот з відео

Ксенія Мішина та Євген Ковтуненко скриншот з відео

Нагадаємо, що після одинадцятого ефіру шоу "Танці з зірками" запрошену суддю Ксенію Мішину розкритикували в мережі через низькі оцінки, які вона виставляла солістці гурту The Hardkiss Юлії Саніній. Після чого актриса різко відповіла "хейтерам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головна героїня реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина зізналася, хто з учасників шоу її розчарував.