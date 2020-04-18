Дочка знаменитої радянської та російської співачки Лариси Доліної показала, як виглядає її 64-річна мати без макіяжу.

Так, 36-річна Ангеліна оприлюднила сімейний знімок на особистій сторінці в Instagram. На ньому також зображені внучка Доліної Олександра і інші близькі артистці люди.

Лариса Доліна з донькою Ангеліною SM News

"Так і живемо", – підписала фото Ангеліна.

На знімку Лариса Доліна позує без макіяжу, із зібраними в хвіст волоссям і окулярах. Зіркова пара фотографувалася біля свого заміського будинку.

Лариса Доліна без макіяжу Instagram @dolinalina

У коментарях користувачі відзначили, що без косметика 64-річна Доліна виглядає досить привабливо і жіночно.

"Лариса вийшла – бомба! Яка вона красива, пишаюся своїм кумиром!" – висловили захоплення коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лариса Доліна здивувала різкими змінами в зовнішності. Так, в новому образі вона з'явилася на шоу "Привет, Андрей".

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