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Бурхлива молодість: в мережу потрапили скандальні знімки Кейт Міддлтон і принца Вільяма

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Зоряний фотограф Макс Баттерворт оприлюднив серію чорно-білих знімків знаменитостей часів їхньої бурхливої ​​молодості.

Знімки були зроблені в період з 2005 по 2008 роки, повідомляє The Sun.

В об'єктив фотографа потрапили Кейт Міддлтон, принци Вільям і Гаррі, Девід і Вікторія Бекхем, Дженніфер Еністон, Джордж Клуні та інші зірки.

Максу вдалося підловити Кейт Міддлтон в 2007 році, коли вона покидала один з нічних клубів Лондона о третій годині ночі. "Я думаю, що вона говорила таксисту, куди їй потрібно їхати, в той момент, коли я зробив цей знімок", - розповідає Баттерворт.

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Ходити в нічні клуби любили також принци Вільям і Гаррі. На одному зі знімків принц Вільям сильно напідпитку.

принц Вільям

Фото: Max Butterworth

Раніше OBOZREVATEL повідомив, як довго Кейт Міддлтон пробуде в декретній відпустці.

Особи
Кейт Міддлтонпринц Вільям
Об'єкт
скандали
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