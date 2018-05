Бурхлива молодість: в мережу потрапили скандальні знімки Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Зоряний фотограф Макс Баттерворт оприлюднив серію чорно-білих знімків знаменитостей часів їхньої бурхливої ​​молодості.

Знімки були зроблені в період з 2005 по 2008 роки, повідомляє The Sun.

В об'єктив фотографа потрапили Кейт Міддлтон, принци Вільям і Гаррі, Девід і Вікторія Бекхем, Дженніфер Еністон, Джордж Клуні та інші зірки.

Максу вдалося підловити Кейт Міддлтон в 2007 році, коли вона покидала один з нічних клубів Лондона о третій годині ночі. "Я думаю, що вона говорила таксисту, куди їй потрібно їхати, в той момент, коли я зробив цей знімок", - розповідає Баттерворт.

Cheryl, Kate Middleton and Prince Harry looking worse-for wear: Celebrity photographer Max Butterworth has released a number of images from his noughties portfolio of the A-list looking worse for wear after partying the night away between 2005-2008. https://t.co/F3Z5sAh8P5 pic.twitter.com/1XZSGYo2Rs