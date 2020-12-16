У мережі з'явився трейлер фільму про Біллі Айліш: в ньому показали ексклюзивні кадри з життя 18-річної артистки

Юля Ухіна Люди 18:55, 16.12.2020 Оновлено: 18:58, 16.12.2020

Сервіс Apple TV+ презентував трейлер документального фільму про американську співачку Біллі Айліш. Так, в стрічці містяться ексклюзивні кадри з життя 18-річної артистки.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі сервісу. У фрагментах ролика до фільму "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий", можна побачити епізоди з дитинства співачки, її концертів та буденних справ, зокрема, розмови з батьками та розваги з братом (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Біллі Айліш в дитинстві
скриншот з відео
Біллі Айліш з братом
скриншот з відео

Документальний фільм, який знімали від 2016 року, вийде у світ 26 лютого 2021-го. Картину можна буде подивитися як в кінотеатрах, так і на стрімінговій платформі Apple TV +.

Біллі Айліш
скриншот з відео
Біллі Айліш
скриншот з відео

Що відомо про Біллі Айліш:

  • Біллі Айліш народилася в Лос-Анджелесі у 2001 році. Талант дівчинки й тягу до співу помітили ще в молодшій школі й Біллі стала вчитися вокалу. З 11 років вона почала записувати власні пісні.

  • У 2016 році, після виходу дебютного синглу Ocean Eyes, молодій співачці з США передрекли долю таких зірок як Ariana Grande, Dua Lipa та Beyonce.

  • Пізніше Айліш підписала контракт з великим лейблом Interscope і згодом випустила успішний мініальбом Do not Smile At Me.

  • У 2020 році вона стала головною переможницею премії "Ґреммі". 18-річна виконавиця завоювала нагороди в усіх чотирьох основних номінаціях: "Альбом року", "Запис року", "Пісня року" та "Найкращий новий артист".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська співачка Біллі Айліш представила саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда.

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