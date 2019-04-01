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У мережі з'явився новий промо-ролик фінального сезону "Гри престолів"

1.4тЧитати матеріал російською

У неділю, 31 березня, на телеканалі HBO був показаний новий короткий промо-ролик фінального сезону "Гри престолів" (Game of Thrones).

Так, нове відео було показано тільки по ТБ і поки не було опубліковано на офіційних відеоплатформах. Проте багато глядачів встигли зняти його і викласти в особистих акаунтах у Twitter (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що попри те, що новий ролик здебільшого складався з раніше показаних кадрів, він викликав інтерес у щирих шанувальників телесаги, які з нетерпінням чекають прем'єри сезону.

У мережі з'явився новий промо-ролик фінального сезону "Гри престолів"

Емілія Кларк (Дейенеріс Таргаріен) і Кіт Герінґтон (Джон Сноу)

Фото: Entertainment Weekly/ HBO

У мережі з'явився новий промо-ролик фінального сезону "Гри престолів"

Софі Тернер (Санса Старк) і Мейсі Вільямс (Арья Старк)

Фото: Entertainment Weekly/ HBO

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Нагадаємо, що "Гра престолів" виходить на каналі HBO з 2011 року. Літературною основою серіалу став цикл книг "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна. Восьмий, фінальний сезон серіалу стартує 14 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілія Кларк, яка зіграла Дейнеріс Таргаріен, заінтригувала шанувальників фразою про закінчення культової стрічки.

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