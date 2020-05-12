У мережі з'явилося зворушливе відео Маска з новонародженим сином

У мережі з'явилося зворушливе відео глави Tesla і SpaceX Ілона Маска з його новонародженим сином X Æ A-12.

Відповідний ролик опублікувала кохана 48-річного чоловіка, співачка Граймс у своїх Instagram-сторіз. На ньому Маск лежить в ліжку і тримає малюка на руках, поплескуючи його по спині.

Ілон Маск Фото: zik.ua

Зазначимо, що новоспечений батько раніше зізнався, що ім'я X Æ A-12 для дитини вибирала його кохана. До речі, поки невідомо, буде воно офіційно зареєстровано чи ні. Адже, за словами адвоката мільярдера, закони Каліфорнії забороняють використовувати символи в імені.

Ілон Маск з сином і коханою, співачкою Граймс

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський бізнесмен, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск став батьком в шостий раз – у нього народився син. Матір'ю дитини є співачка Граймс (Клер Еліс Буше).