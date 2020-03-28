У мережі з'явилося відео з напівголим Галкіним на кухні

У мережі опублікували відео, на якому напівголий комік і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін миє посуд. В цей же час артист міркував про те, що знаменитості занадто часто говорять про свою втому.

Ролик розмістили на фан-акаунті дружини Галкіна в Instagram.

"Не сумуємо, незважаючи ні на що", - підписали відео.

"Що посудомийка зламалася?", "Максим, це від неробства взявся посуд мити? Молодець, спасибі за позитив", "Макс, закрий кран, вода біжить не економно", "Ну розсмішив", "Браво, Максим", "Скільки ж води в раковину пішло. Відразу видно, що не цінує людина цю коштовність", - коментують відео в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік і шоумен Максим Галкін публічно познущався над пропагандою в РФ. Він дав сольний гумористичний концерт в Новосибірську, в якому заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну.

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