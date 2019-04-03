У мережі з'явилося відео останнього виступу померлого Булдакова

Російський актор Олексій Булдаков, виконавець головної ролі у фільмі "Особливості національного полювання", помер 3 квітня у віці 68 років. У мережі з'явилося відео з його останнього виступу.

Булдакова знайшли без свідомості в його готельному номері в Улан-Баторі (Монголія). Перед цим він виступав на "Байкальській риболовлі" в місті Оймур (Бурятія). Захід проходив із 29 по 30 березня.

28 березня актор записав запрошення на подію.

На "Байкальській риболовлі" артист виконав пісню "Вибач мене, кохана". Під час виступу він заплакав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Санкт-Петербурзі помер актор Олександр Васильєв, відомий ролями в колись популярних російських серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Бандитський Петербург".

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