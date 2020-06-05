У мережі з'явилося рідкісне фото з похорону Юлії Началової

Подруга і PR-менеджерка померлої співачки Юлії Началової Анна Ісаєва показала рідкісний кадр із похорону артистки.

Відповідний знімок жінка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Анна була зображена з музикантом Сергієм Криловим. До речі, фото Ісаєва супроводила історією про те, як вона познайомилася з артистом. А також зазначила, що колись він підтримував не тільки її, але й Началову.

Юлія Началова Фото: glavk.net

"Я не думала і не знала про те, що колись Сергій підтримував юну Юлю Началову. І що ми з ним нарівно будемо стояти на похороні", – написала Ісаєва.

Анна Ісаєва і Сергій Крилов Фото: instagram/isaeva.anya

У коментарях до публікації користувачі подякували Анні за те, що вона так дбайливо зберігає пам'ять про Началову.

"Спасибі вам, Сергію та іншим творчим людям за вірність дружбі та збереження світлої пам'яті про Юлю", "Анно, ви дуже світла людина, спасибі вам за пам'ять про Юлю", "Боляче. Так боляче", "Таке зворушливе фото. Я навіть заплакала, коли згадала про смерть Юлі", – написали люди.

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