У мережі з'явилося рідкісне фото з похорону Юлії Началової

Подруга і PR-менеджерка померлої співачки Юлії Началової Анна Ісаєва показала рідкісний кадр із похорону артистки.

Відповідний знімок жінка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Анна була зображена з музикантом Сергієм Криловим. До речі, фото Ісаєва супроводила історією про те, як вона познайомилася з артистом. А також зазначила, що колись він підтримував не тільки її, але й Началову.

Юлія Началова Фото: glavk.net

"Я не думала і не знала про те, що колись Сергій підтримував юну Юлю Началову. І що ми з ним нарівно будемо стояти на похороні", – написала Ісаєва.

Анна Ісаєва і Сергій Крилов Фото: instagram/isaeva.anya

У коментарях до публікації користувачі подякували Анні за те, що вона так дбайливо зберігає пам'ять про Началову.

"Спасибі вам, Сергію та іншим творчим людям за вірність дружбі та збереження світлої пам'яті про Юлю", "Анно, ви дуже світла людина, спасибі вам за пам'ять про Юлю", "Боляче. Так боляче", "Таке зворушливе фото. Я навіть заплакала, коли згадала про смерть Юлі", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Юлія Началова була екстрено госпіталізована 11 березня 2019 року, оскільки в неї різко підскочив рівень цукру в крові та загострилася подагра, на яку вона хворіла в останні роки.

Менеджерка артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.

Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.

16 березня стало відомо, що Началову терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.

З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легень і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.

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