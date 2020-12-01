З'явилося фото першої "Міс Америки" Марґарет Ґорман: який вигляд вона мала і що про неї відомо

У мережі показали архівний знімок першої "Міс Америки" Марґарет Ґорман, якій надали статус у 1921 році. Їй було всього 16 років.

Відповідне фото опубліковано на сторінці у Twitter "History Foto". Детальніше про Ґорман – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що відомо про першу "Міс Америки"

Марґарет Ґорман була студенткою молодших курсів Western High School. Її фото відправили на міський конкурс популярності газети Washington Herald.

Після цього її обрали із шести фіналісток, і пізніше вона отримала звання першої "Міс Вашингтон".

Маргарет Ґорман – третя зліва Twitter "History Foto"

Перший конкурс "Міс Америка" відбувся 7-8 вересня 1921 року в Атлантик-Сіті. Марґарет Ґорман отримала титул "Краса Атлантик-Сіті" (Atlantic City Pergeant).

Наступного року конкурс перейменували в "Міс Америка", тому Ґорман отримала цей титул заднім числом.

Перша "Міс Америки" Марґарет Ґорман bigpicture.ru

Перша "Міс Америки" Марґарет Ґорман American Days

Перша "Міс Америки" Марґарет Ґорман Vestnik.az

Перша "Міс Америки" Марґарет Ґорман Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спливло архівне фото канцлерки Німеччини Ангели Меркель у малолітньому віці.