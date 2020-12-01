З'явилося фото першої 'Міс Америки' Марґарет Ґорман: який вигляд вона мала і що про неї відомо

У мережі показали архівний знімок першої "Міс Америки" Марґарет Ґорман, якій надали статус у 1921 році. Їй було всього 16 років.

Відповідне фото опубліковано на сторінці у Twitter "History Foto". Детальніше про Ґорман – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Марґарет Ґорман була студенткою молодших курсів Western High School. Її фото відправили на міський конкурс популярності газети Washington Herald.

Після цього її обрали із шести фіналісток, і пізніше вона отримала звання першої "Міс Вашингтон".

Перший конкурс "Міс Америка" відбувся 7-8 вересня 1921 року в Атлантик-Сіті. Марґарет Ґорман отримала титул "Краса Атлантик-Сіті" (Atlantic City Pergeant).

Наступного року конкурс перейменували в "Міс Америка", тому Ґорман отримала цей титул заднім числом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спливло архівне фото канцлерки Німеччини Ангели Меркель у малолітньому віці.