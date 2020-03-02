У мережі з'явилося фото російського співака Філіпа Кіркорова, на якому він був зображений без перуки та макіяжу.

Так, відповідний знімок був опублікований виданням Social Media News. На ньому артист позував зі спини в червоній сорочці, а на голові його була видна лисина. Також варто зазначити, що на обличчі Кіркорова не було макіяжу.

Філіп Кіркоров Фото: mk.ru

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Філіп Кіркоров без перуки та макіяжу Фото: riafan.ru

До речі, на відпочинку та в повсякденному житті співак любить бути природним. А коли він виходить на сцену, то відвідує попередньо візажиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Алла Пугачова заявила, що колись наставила роги своєму колишньому чоловікові Філіпу Кіркорову.

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