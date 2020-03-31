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31 березня • оновлено в 16:39
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У мережі з'явилося фото 60-річної Гузєєвої в молодості: як виглядала актриса

3.9т
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Популярна російська актриса й телеведуча Лариса Гузєєва поділилася архівною фотографією, на якій вона показала себе в молодості.

Так, знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Лариса Гузєєва

Лариса Гузєєва

joinfo.ua

У кадрі Гузєєва позує в профіль з яскравим макіяжем і короткою стрижкою. Раритетною фотографією Лариса привітала актора Олександра Збруєва з днем народження – 31 березня артисту виповнилося 82 роки.

У коментарях прихильники приєдналися до привітань. Крім того, багато захопилися тим, як виглядала Гузєєва в молодості, і засипали її компліментами.

У мережі з'явилося фото 60-річної Гузєєвої в молодості: як виглядала актриса
У мережі з'явилося фото 60-річної Гузєєвої в молодості: як виглядала актриса
У мережі з'явилося фото 60-річної Гузєєвої в молодості: як виглядала актриса
У мережі з'явилося фото 60-річної Гузєєвої в молодості: як виглядала актриса

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лариса Гузєєва гнівно звернулася до співвітчизників, які порушують карантин. Так, зірка записала нецензурне звернення до росіян, в якому закликала їх сидіти вдома.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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