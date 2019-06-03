У мережі з'явилися весільні фото учасниці скандального дуету ANNA MARIA

Одна з сестер-близнючок скандального кримського дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк поділилася весільними фото.
Так, відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Марія зв'язала себе узами шлюбу з колегою — звукорежисером і концертним менеджером Вадимом В'язовським.. Відзначимо, що весілля молода пара зіграла ще у 2016 році.
"Одного разу 1 червня ... Більше нічого не хочу писати. Найголовніше я тобі вже сказала і це тільки для нас. І найголовніше я ще буду співати для тебе! У кожній ноті", — прокоментувала свою публікацію Марія.
Анна і Марія Опанасюк
Фото: instagram/annamariaduet
Марія Опанасюк та Вадим В'язовський
Фото: instagram/annamariaduet
Марія Опанасюк та Вадим В'язовський
Фото: instagram/annamariaduet
Шанувальники почали вітати пару з річницею весілля і бажати їм щастя і любові.
Марія Опанасюк та Вадим В'язовський
Фото: instagram/annamariaduet
Марія Опанасюк та Вадим В'язовський
Фото: instagram/annamariaduet
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У лютому 2019 року дует ANNA MARIA брав участь в фіналі Національного відбору на конкурс Євробачення.
За день до цього дівчата серйозно оскандалились в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR. Вокалістки, які народилися і виросли в Криму, в інтерв'ю з Романом Скрипіним відмовилися визнавати анексію півострова РФ, а також заявили, що "в Україні не йде війна з Росією".
У мережі з'явилася буря обурення через скандальне інтерв'ю. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками".
Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що вони повинні бути виключені з Нацвідбору.
У Кабміні також закликали скандальних артисток відмовитися від участі в фіналі Нацвідбору, а адміністрацію конкурсу – не допустити, щоб на Євробачення в Ізраїль відправився хтось, хто не визнає російську агресію на території України.
Пізніше Роман Скрипін, який взяв гучне інтерв'ю у дуету ANNA MARIA, різко розкритикував організаторів конкурсу, які допустили участь колективу з проросійською позицією. Також він звернувся за роз'ясненнями до ведучого Нацвідбору Сергія Притули.
Той, у свою чергу, зухвало відповів журналісту, вказавши, що всього лише веде Національний відбір і не в його компетенції вибирати учасників, аналізуючи їхню громадянську позицію.
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