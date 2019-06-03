У мережі з'явилися весільні фото учасниці скандального дуету ANNA MARIA

Одна з сестер-близнючок скандального кримського дуету ANNA MARIA Марія Опанасюк поділилася весільними фото.

Так, відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Марія зв'язала себе узами шлюбу з колегою — звукорежисером і концертним менеджером Вадимом В'язовським.. Відзначимо, що весілля молода пара зіграла ще у 2016 році.

"Одного разу 1 червня ... Більше нічого не хочу писати. Найголовніше я тобі вже сказала і це тільки для нас. І найголовніше я ще буду співати для тебе! У кожній ноті", — прокоментувала свою публікацію Марія.

Анна і Марія Опанасюк Фото: instagram/annamariaduet

Марія Опанасюк та Вадим В'язовський Фото: instagram/annamariaduet

Марія Опанасюк та Вадим В'язовський Фото: instagram/annamariaduet

Новини Мати скандальних ANNA MARIA засвітилася на святі окупантів у Криму

Шанувальники почали вітати пару з річницею весілля і бажати їм щастя і любові.

Марія Опанасюк та Вадим В'язовський Фото: instagram/annamariaduet

Марія Опанасюк та Вадим В'язовський Фото: instagram/annamariaduet

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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