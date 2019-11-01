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1 листопада • оновлено в 14:26
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У мережі з'явилися нові еротичні кадри Асмус в фільмі "Текст": відео

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У мережі з'явився новий трейлер фільму "Текст", в якому знялася російська актриса Христина Асмус. У стрічці артистка з'явилася в досить відвертій сцені, яка викликала безліч критики.

Відео на своїй сторінці в Instagram розмістив виконавець однієї з головних ролей актор Іван Янковський. (щоб переглянути ролик, доскролльте новину до кінця - 18+).

Христина Асмус

Христина Асмус

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Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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