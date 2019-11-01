У мережі з'явилися нові еротичні кадри Асмус в фільмі "Текст": відео

У мережі з'явився новий трейлер фільму "Текст", в якому знялася російська актриса Христина Асмус. У стрічці артистка з'явилася в досить відвертій сцені, яка викликала безліч критики.

Відео на своїй сторінці в Instagram розмістив виконавець однієї з головних ролей актор Іван Янковський. (щоб переглянути ролик, доскролльте новину до кінця - 18+).

Христина Асмус vm.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала постільна сцена Асмус разом з Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гаріка Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з російською актрисою Христиною Асмус з фільму "Текст".

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