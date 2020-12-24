У мережі з'явилися фото елітного будинку Рікі Мартіна в Голлівуді

Софія Ковнір Люди 12:01, 24.12.2020 Оновлено: 12:03, 24.12.2020

У четвер, 24 грудня, відомому музиканту Рікі Мартіну виповнюється 49 років. Свято іменинник проведе разом зі своїм коханим і дітьми в розкішному будинку в Лос-Анджелесі.

Так, в ЗМІ з'явилися фото шикарних апартаментів Мартіна. Будівля зроблена в каліфорнійському стилі. Про це повідомляє JetSetter.ua (щоб подивитися знімки, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, будинок спроектував Грегорі Айн ще на початку 50-х років. У житлі зробили акценти на вишукані предмети мистецтва і пам'ятні речі.

Будинок Рікі Мартіна
JetSetter.ua
Як виглядає житло Рікі Мартіна
JetSetter.ua

Варто зазначити, що Мартін і його коханий Джван Йосеф колекціонують антикварні меблі, роботи молодих художників і колекційні знімки.

Крім того, у будинку є власна студія звукозапису знаменитості.

Рікі Мартін колекціонує антикварні меблі
JetSetter.ua
Рікі Мартін колекціонує роботи молодих художників
JetSetter.ua

  • Нагадаємо, Рікі Мартін – пуерторіканський попмузикант, актор і письменник. Мартін почав свою кар'єру в 12 років у гурті "Менудо".

  • 6 серпня 2008 року Мартін став батьком двох хлопчиків-близнюків, Маттео і Валентино, народжених від сурогатної матері.

  • 29 березня 2010 року Мартін публічно заявив про свою гомосексуальність в пості на його офіційному сайті.

  • З квітня 2016 року музикант зустрічається зі шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом. У листопаді того ж року вони оголосили про свої заручини.

  • У січні 2018 року Мартін повідомив, що він та Йосеф офіційно одружилися.

  • 31 грудня 2018 року Мартін і Йосеф оголосили про те, що у них народилася донька Люсія Мартін-Йосеф.

Апартаменти Рікі Мартіна
JetSetter.ua
Де живе Рікі Мартін
JetSetter.ua
Кімната Рікі Мартіна
JetSetter.ua
Дитяча кімната в будинку Рікі Мартіна
JetSetter.ua
Як виглядає будинок Рікі Мартіна
JetSetter.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рікі Мартін поділився з шанувальниками відвертим знімком з ванною.

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