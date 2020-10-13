У мережі зворушливо привітали Заворотнюк і показали рідкісне фото з церкви

Олена Кордунова Люди 15:15, 13.10.2020

Російську актрису Анастасію Заворотнюк і її чоловіка Петра Чернишова зворушливо привітали фанати в мережі з річницею вінчання.

На сторінці в Instagram, яка була створена для підтримки актриси після того, як стало відомо про її онкологічне захворювання, опублікували також фото подружньої пари біля церкви.

"З річницею вінчання вас, дорогі наші Настю та Петре! Нехай історія вашої прекрасної сім'ї пишеться ще довгі-довгі роки і принесе вам безліч пам'ятних щасливих дат. У атмосфері нескінченної любові, розуміння і абсолютної віри в подолання будь-яких випробувань! І нехай всі вищі сили будуть на вашому боці!" – написали в мережі.

Заворотнюк і Чернишов відсвяткували річницю.
Instagram

Багато шанувальників зіркової пари також принесли свої привітання. Більшість з них побажали родині міцного здоров'я та довголіття, а також якнайшвидшого одужання самій Заворотнюк.

У мережі привітали Заворотнюк і Чернишова з річницею.
Instagram
У мережі привітали Заворотнюк і Чернишова з річницею вінчання.
Instagram
Заворотнюк і Чернишова зворушливо привітали з річницею.
Instagram
Заворотнюк і Чернишова привітали з річницею.
Instagram

Відзначимо, Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов повінчалися в 2008 році в Криму. Церемонія пройшла в храмі Воскресіння Христового на червоній скелі у Форосі. Церква побудована в 1892 році у візантійському стилі хрестово-купольного храму на 400-метровій висоті поблизу стрімкого обриву. До цього там вінчалися Віктор Медведчук і Оксана Марченко.

Нагадаємо, 13 вересня Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час зробила публікацію в Instagram на честь річниці її весілля з Чернишовим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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