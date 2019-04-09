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У мережі знайшли пишного двійника Меган Маркл: відверті фото красуні

1.4тЧитати матеріал російською

Користувачі мережі знайшли повнотілого двійника герцогині Сассекської Меган Маркл.

Так в Instagram прозвали американську plus-size-модель з Лос-Анджелеса Еріку Лорен. Ось вже кілька днів підряд пости дівчини у соцмережі отримують все нові подібні коментарі.

У мережі знайшли пишного двійника Меган Маркл: відверті фото красуні

На фотографіях моделі користувачі Instagram угледіли схожість з герцогинею Сассекською Меган Маркл, дружиною принца Гаррі. І правда, на деяких фото знаходяться спільні риси.

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У спілкуванні з фоловерами Лорен і сама зізналася, що їй не раз доводилося чути подібні слова наживо. Більш того, дівчина не приховує, що схожість з Меган Маркл навіть допомагає її кар'єрі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, через своїх вимоги вагітна герцогиня Сассекська Меган Маркл ризикує втратити старих друзів. Згідно з інформацією британських ЗМІ, її запити стали настільки обурливими, що приятелі буквально відвертаються від дружини принца Гаррі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Меган Маркл
Теги
Instagramмодель
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