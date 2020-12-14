У мережу злили вирізану сцену особистої бесіди Мішиної з донькою Еллерта на "Холостячці". Відео

Юля Ухіна Люди 18:17, 14.12.2020 Оновлено: 18:50, 14.12.2020

У п'ятницю, 11 грудня, на телеканалі СТБ пройшов восьмий випуск реаліті-шоу "Холостячка", в якому головна героїня Ксенія Мішина познайомилася з близькими людьми учасників проєкту. Так, один з моментів, а саме особиста розмова актриси з донькою Олександра Еллерта Еліною, не потрапив до ефіру.

Творці проєкту все ж вирішили показати глядачам, про що говорили Ксенія та Еля, опублікувавши 2-хвилинне відео на офіційній сторінці каналу СТБ в Instagram. У ньому Мішина пояснює доньці Еллерта, в чому полягає суть шоу. Крім того, Еліна зізналася, що зовсім не проти того, щоб у тата з'явилася кохана дівчина (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я була б рада, якби у тата з'явилася кохана жінка. Йому було б не так нудно. Та і я змогла б поговорити з іншою жінкою, крім мами, яка могла б навчити мене чогось нового... Мені сподобалася Ксенія після нашого спілкування, ми знайшли спільну мову, вона хороша людина", – заявила донька Еллерта.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з донькою

Нагадаємо, що під час восьмого випуску "Холостячки" Олександр Еллерт не зміг познайомити Ксенію з його батьками, зате представив Холостячці свою доньку Еліну. На знайомство Мішина прийшла зі своїм сином Платоном. Всі разом вони готували шоколадні цукерки та спілкувалися.

Ксенія Мішина познайомилася з донькою Еллерт на "Холостячці"
скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто з учасників покинув восьмий випуск "Холостячки".

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