У мережу злили вирізану сцену особистої бесіди Мішиної з донькою Еллерта на "Холостячці". Відео

У п'ятницю, 11 грудня, на телеканалі СТБ пройшов восьмий випуск реаліті-шоу "Холостячка", в якому головна героїня Ксенія Мішина познайомилася з близькими людьми учасників проєкту. Так, один з моментів, а саме особиста розмова актриси з донькою Олександра Еллерта Еліною, не потрапив до ефіру.

Творці проєкту все ж вирішили показати глядачам, про що говорили Ксенія та Еля, опублікувавши 2-хвилинне відео на офіційній сторінці каналу СТБ в Instagram. У ньому Мішина пояснює доньці Еллерта, в чому полягає суть шоу. Крім того, Еліна зізналася, що зовсім не проти того, щоб у тата з'явилася кохана дівчина (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я була б рада, якби у тата з'явилася кохана жінка. Йому було б не так нудно. Та і я змогла б поговорити з іншою жінкою, крім мами, яка могла б навчити мене чогось нового... Мені сподобалася Ксенія після нашого спілкування, ми знайшли спільну мову, вона хороша людина", – заявила донька Еллерта.

Нагадаємо, що під час восьмого випуску "Холостячки" Олександр Еллерт не зміг познайомити Ксенію з його батьками, зате представив Холостячці свою доньку Еліну. На знайомство Мішина прийшла зі своїм сином Платоном. Всі разом вони готували шоколадні цукерки та спілкувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто з учасників покинув восьмий випуск "Холостячки".