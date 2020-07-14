У мережі злили відео з п'яним Єфремовим на медогляді після ДТП: показував середній палець

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви 8 червня, відмовлявся розмовляти з медиками під час огляду після ДТП і демонстрував їм нецензурний жест.

Так, під час медобстеження Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, демонстрував лікарям середній палець. Відповідне відео показали в передачі "60 хвилин" на росТВ. Також його злила в мережу пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, розмістивши на особистій сторінці в Instagram (дивіться ролик в кінці новини).

"Як Єфремов потім поїхав на медобстеження. Слідкуйте за руками!" – підписала кадри Скабєєва.

Єфремов на огляді Скріншот відео (передача "60 хвилин")

На відео чітко видно, що Єфремов в стані алкогольного сп'яніння відповідає непристойним жестом на прохання фахівця "Давайте поговоримо".

Також в мережі показали відео, на якому видно, як Михайло Єфремов намагається відкупитися від поліції на місці ДТП – Смоленській площі в Москві.

"Давайте я піду, а потім заплачу вам всі гроші", – сказав Єфремов.

Михайло Єфремов показав середній палець медикам Скріншот відео (передача "60 хвилин")

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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