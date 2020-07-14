У мережі злили відео з п'яним Єфремовим на медогляді після ДТП: показував середній палець

Олена Кордунова Люди 09:44, 14.07.2020 Оновлено: 09:49, 14.07.2020

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви 8 червня, відмовлявся розмовляти з медиками під час огляду після ДТП і демонстрував їм нецензурний жест.

Так, під час медобстеження Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, демонстрував лікарям середній палець. Відповідне відео показали в передачі "60 хвилин" на росТВ. Також його злила в мережу пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, розмістивши на особистій сторінці в Instagram (дивіться ролик в кінці новини).

"Як Єфремов потім поїхав на медобстеження. Слідкуйте за руками!" – підписала кадри Скабєєва.

Єфремов на огляді
Скріншот відео (передача "60 хвилин")

На відео чітко видно, що Єфремов в стані алкогольного сп'яніння відповідає непристойним жестом на прохання фахівця "Давайте поговоримо".

Також в мережі показали відео, на якому видно, як Михайло Єфремов намагається відкупитися від поліції на місці ДТП – Смоленській площі в Москві.

"Давайте я піду, а потім заплачу вам всі гроші", – сказав Єфремов.

Михайло Єфремов показав середній палець медикам
Скріншот відео (передача "60 хвилин")

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

"Л/ДНР" влаштували засідку для ЗСУ на Донбасі: багато убитих і поранених, – ООС

"Слугам народу" підготували інструкцію до річниці монобільшості: що дозволили говорити

"У голові було суцільне місиво". Ексклюзивні подробиці вбивства боксерами хлопця під Києвом

Президент розгубився, – Гонтарева про слова Зеленського щодо долара по 30 грн

Пілотний випуск "курсантів ДНР" показали у мережі: у лавах – поплічники терористів із "Миротворця"