У мережі злили відео з п'яним Єфремовим на медогляді після ДТП: показував середній палець
Михайло Єфремов зробив п'яне ДТП в Москві.
Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви 8 червня, відмовлявся розмовляти з медиками під час огляду після ДТП і демонстрував їм нецензурний жест.
Так, під час медобстеження Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, демонстрував лікарям середній палець. Відповідне відео показали в передачі "60 хвилин" на росТВ. Також його злила в мережу пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, розмістивши на особистій сторінці в Instagram (дивіться ролик в кінці новини).
"Як Єфремов потім поїхав на медобстеження. Слідкуйте за руками!" – підписала кадри Скабєєва.
Єфремов на огляді Скріншот відео (передача "60 хвилин")
На відео чітко видно, що Єфремов в стані алкогольного сп'яніння відповідає непристойним жестом на прохання фахівця "Давайте поговоримо".
Також в мережі показали відео, на якому видно, як Михайло Єфремов намагається відкупитися від поліції на місці ДТП – Смоленській площі в Москві.
"Давайте я піду, а потім заплачу вам всі гроші", – сказав Єфремов.
Михайло Єфремов показав середній палець медикам Скріншот відео (передача "60 хвилин")
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.